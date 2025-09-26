Серед таких практик особливу увагу привертає матриця долі, яку дедалі частіше обговорюють у соцмережах, на форумах і в особистих розмовах. Редакція LifeStyle24 поспілкувалася з досвідченою експерткою з езотерики, яка працює під псевдонімом "Зеленоока відьма".

Що таке матриця доля таке і чому про неї говорять як про ключ до самопізнання – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

Що таке матриця доля?

За словами експертки з езотерики, матриця долі – це езотеричний метод самопізнання, побудований на поєднанні дати народження з числовими розрахунками. Вважається, що вона допомагає зрозуміти сильні та слабкі сторони людини, її життєві завдання, кармічні уроки та потенціал розвитку.

Використовувати матрицю долі можна для різних цілей. Зокрема, щоб:

побачити приховані ресурси й таланти;

зрозуміти основні виклики та уроки життя;

визначити напрямки особистісного розвитку;

зазирнути в минулі життя;

знайти баланс у стосунках і кар'єрі.

Так, матрицю долю досить часто розглядають як інструмент, що допомагає краще пізнати себе та відкрити нові горизонти для внутрішнього зростання.

Матриця долі / Фото Pinterest

Як і де виникла матриця доля?