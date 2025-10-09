Астрологи назвали ті знаки зодіаку, які володіють певним даром. Вони несуть навколо світло, порозуміння та любов. Детальніше розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Хто має особливий дар?

Риби

Гороскоп для Риб

Важко зустріти більшого емпата, ніж Риби. Вони цілком природно випромінюють ауру співчуття та розуміння.

Ці люди надзвичайно тонко відчувають людські почуття та емоції. І найголовніше – Риби здатні зрозуміти вас та допомогти буквально з пів слова. При цьому, коли потрібно, вони часто ставлять потреби інших людей вище за свої.

Терези

Гороскоп для Терезів

Терези завжди випромінюють витонченість та справедливість. Вони прагнуть до миру та радості навколо себе.

Такий дар робить людей, народжених під цим знаком, прекрасними дипломатами. Ви здивуєтеся, наскільки легко їм вдається розв'язувати всілякі конфлікти. Ця ніжна, але сильна енергія притягує людей.

Рак

Гороскоп для Раків

Навколо Раків завжди панує глибока любов та емоційна безпека. Вони приносять турботу та завжди стануть опорою для рідних, даруючи комфорт та підтримку.

При цьому Раки здатні ледь чи не інтуїтивно відчувати емоції інших. Так вони будують особливо міцні зв'язки з близькими. Ви завжди отримаєте від Раків порозуміння, любов та відданість.