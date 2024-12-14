Овен, Лев і Водолій, усе буде не так погано, як може здатись, на перший погляд, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Яким знакам зодіаку варто закінчити стосунки до початку 2025 року

Овен

Хоч Овни й звикли до прямолінійності, однак цього разу доведеться зіштовхнутись зі шквалом критики від близьких людей. Їхні претензії стосуватимуться різних сфер життя, а завдання цього знака зодіаку – не діяти імпульсивно. Спробуйте у спокійному тоні дати відповіді на всі запитання, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

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Лев

Напружені розмови можуть торкнутись Левів у сфері особистих відносин. Партнер може висловити невдоволення до поведінки, близьких людей чи останнього зробленого вибору. Астрологи рекомендують навчитись слухати, а не сприймати такі ситуації, як цілеспрямований напад.

Гороскоп для Левів

Водолій

Водоліям доведеться в обов'язковому порядку обговорити складні теми на роботі та дома. Це може бути пов'язано з нерозв'язаними конфліктами та обов'язками. Щоб вирівняти ситуацію, підготуйтесь до таких розмов й спробуйте відшукати компроміс. Не закінчуйте старий рік на поганій ноті.

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