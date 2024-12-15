Стрілець і Козоріг, кінець року буде по-справжньому особливим, якщо докладете трохи зусиль і не втратите віри у власні сили, пише LifeStyle24.

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Стрілець

Оптимізм, наполегливість і підтримка близьких людей стануть у пригоді на кінець року. Саме ці елементи допоможуть реалізувати все задумане. Астрологи кажуть, що на здійснення мрії можна розраховувати у сферах подорожі або ж особистісного розвитку. Таємне бажання зовсім скоро матиме можливість реалізувати себе на всі 100%.

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Козоріг

Увесь рік Козороги наполегливо працювали й, можливо, нещодавно почули новину, яка не виправдала їхніх досягнень. Але засмучуватись точно не потрібно, адже вищі сили уже підготували подарунок, який отримаєте до кінця року. Бажання, яке тривалий час живе у вашій душі, врешті зможе здійснитись. Це буде особливий дарунок, який додасть мотивації, сили та енергії на наступний рік.

Гороскоп для Козорогів