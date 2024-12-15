Астрологи наголошують, що певним парам знаків зодіаку можна спробувати попрацювати над побудовою щасливого союзу, однак високих шансів на успіх ніхто гарантувати не може, пише LifeStyle24.

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Овен і Рак

Овни доволі динамічні, прямолінійні й схильні до ризику, а Раки віддають перевагу сімейному затишку, стабільності та емоційній підтримці. Їхні темпи життя доволі сильно відрізняються, а в стосунках – один може скаржитись на брак свободи, а другий – почуватиме себе непотрібним.

Близнюки та Скорпіон

У таких парах конфлікти дуже часто виникають на фоні того, що Близнюки доволі легкі на підйом і поверхневі у своїх почуттях, а Скорпіони вимагають абсолютної відданості та інтенсивності. Скорпіони можуть прагнути до контролю, а Близнюки відчуватимуть себе "задушеними".

Кому зі знаків зодіаку не можна бути разом / Фото Pexels

Лев і Козоріг

Ці два знаки зодіаку абсолютно різні й знаходяться у протилежних площинах життя. Якщо Леви прагнуть емоцій та слави, то Козороги віддають перевагу дисципліні та роботі. Леви можуть вважати свого партнера холодним, а Козороги казатимуть, що Леви – егоцентричні.

Терези та Риби

Обидва знаки зодіаку доволі емоційні та прагнуть романтики. Однак Терези потребують легкості та гармонії, а Риби – губляться у власних почуттях й очікуваннях. Терези вважатимуть, що такий партнер занадто нестабільний, а Риби приписуватимуть потенційному супутнику життя рису поверхневості.