Близнюки, Лев, Терези та Водолій, уже невдовзі зможете відчути останні приємності цьогорічного літа, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Вам слід очікувати на довгоочікувану відпустку, яку врешті затвердять у кінці місяця. Можете відтепер планувати поїздку, яка буде шансом відпочити від буденної рутини.

Гороскоп для Близнюків

Лев

У стосунках із партнером почнеться період приємностей. Уже невдовзі кінець серпня стане початком прекрасного осіннього періоду, який буде сповнений любові та щастя.

Гороскоп для Левів

Терези

Зірки не хочуть відхиляти завісу майбутнього, але вони певні на 100%, що закінчення серпня стане цілковитою несподіванкою. Терези отримають дещо таке, про що могли тільки мріяти в недосяжних фантазіях.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Кінець серпня буде багатим на сюрпризи та подарунки. В один момент навіть може здатись, що це якийсь сон, але будьте певні, що це справжнісінька реальність.

Гороскоп для Водоліїв