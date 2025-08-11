Овен і Козоріг, ваш досвід є прикладом того, що період Ретроградного Меркурія – це не просто хаос, а перевірка на здатність адаптуватись до чергових викликів, пише LifeStyle24.

Овен

Ретроградний Меркурій буквально вивів Овнів із рівноваги: від дрібних побутових негараздів до серйозних непорозумінь у роботі та стосунках. Здавалось, що варто щось запланувати – й одразу виникали перешкоди. Попри всі випробування, цей період навчив гнучкості та терпінню.

Козоріг

Козорогам було особливо складно у фінансових і ділових питаннях. Обіцянки не виконувались, а плани доводилось змінювати по декілька разів. Крім того, Ретроградний Меркурій змушував повертатись до старих проблем, які прагнули закрити назавжди. Це цінний досвід, який дав зрозуміти, що не завжди минуле залишається там, де йому місце.

Чорна смуга у житті почнеться у когось вже сьогодні. Усе через те, що Ретроградний Меркурій залишив по собі негативний слід.