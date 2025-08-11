Телець, Близнюки та Стрілець, не поспішайте з важливими рішеннями, двічі перевіряйте інформацію та уникайте великих фінансових кроків, пише LifeStyle24.

Телець

Фінансові труднощі або раптові витрати виб'ють цей знак із колії. Найближчі дні після закінчення Ретроградного Меркурія не найкращі для покупок або інвестицій, навіть якщо пропозиція здається вигідною.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Хвилі ретроградної фази відчуватимуться ще певний період часу. Приготуйтесь до непорозумінь із людьми, від яких ви залежите, а також очікуйте на проблеми з електронними приладдями. Астрологи рекомендують зачекати декілька днів, щоб енергія стабілізувалась.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Імпульсивність може зіграти зі Стрільцями злий жарт. Найближчим часом ризикуєте зробити крок, про який згодом пошкодуєте. Намагайтесь тримати емоції під контролем і не піддаватись на провокації.

Гороскоп для Стрільців

