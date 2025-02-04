Овен, Скорпіон і Водолій, будьте відкритими до нового етапу, навіть якщо спочатку він здається складним, пише LifeStyle24.

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Овен

Цей знак зодіаку завжди відносять до категорії лідерів, тому вже в останній зимовий місяць йому випаде можливість для рішучих дій. Переїзд у нову країну чи місто, зміна професії чи відкриття нової справи – це те, на що роблять прогноз астрологи. Щоб все вдалось, слід відмовитись від ухвалення емоційних рішень.

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Скорпіон

У Скорпіонів уже настав час глибокої трансформації. Хтось знаходиться за крок до розриву токсичних стосунків, зміни кола спілкування та початку нового життєвого шляху. Ця зима стане часом відродження, коли старе залишиться там, де йому місце, а нове постукає у двері.

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Водолій

У лютому Водолії відчують поштовх до змін. Астрологи припускають, що цей знак зодіаку може змінити професійну діяльність, вирушить на навчання або відмовиться від тих життєвих правил, які ускладнюють життя. Важливо довіряти собі та не боятись експериментів.

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