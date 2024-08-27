Телець, Діва та Риби, потрібно зробити останній ривок для розв'язання проблем наприкінці літа, пише LifeStyle 24.

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Телець

Ви вже втомились від негараздів, які весь час ходять слідом. Але будьте певні, що закінчення серпня стане останнім випробуванням перед початком білої смуги в житті.

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Діва

Приготуйтесь до того, що в один момент багато хто захоче почути від вас відповіді на всі питання одномоментно. Ба більше, на вас звалять ті функціональні обов'язки, які не відповідають ні вашій посаді, ні розумінню справи.

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Риби

На жаль, близькі люди завдадуть чимало клопотів наприкінці місяця. Появляться проблеми з матеріальним становищем. Заручіться підтримкою партнера чи надійного друга, щоб протистояти найгіршим сценаріям розвитку події.

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