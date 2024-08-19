Телець, Близнюки та Козоріг, незабаром доведеться вчитись жити по-новому, пише LifeStyle 24.

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Телець

Ваші мрії вже незабаром стануть реальністю. Однак ця новизна стане серйозним викликом для звичного стилю життя. Нові знайомства, змінений стиль, робота над собою та сюрпризи зваляться наче сніг на голову.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Кардинальні зміни у житті можуть початись із тієї сфери, яка стане грандіозною неочікуваністю. Подбайте про те, щоб поруч була людина, яка зможе допомогти у відповідний момент. Зірки наразі не визначились із тим, який відсоток позитиву та негативу переважатиме в змінах, тому слід бути обачними.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

На вас очікує переїзд в іншу країну. Нова мова, люди, робота – це буде неймовірним стресом для організму. А вихід із зони комфорту стане наріжним каменем для майбутнього. Тільки ваше сприйняття ситуації допоможе визначити вектор яким слід рухатись задля позитивного русла.

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