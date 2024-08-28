Овен, Лев і Стрілець, слід лягти спати раніше, щоб не проспати дзвінок будильника, пише LifeStyle 24.

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Овен

Попри не бажання прокидатись із самого ранку, доведеться піти на таку жертву. Зірки розповіли, що день слід почати раніше, адже вам просто не вистачить часу на всі завтрашні події. А що це за події – неймовірна загадка навіть для астрологів.

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Лев

Слід прокинутись раніше звичного часу, щоб врешті розпочати марафон ранкових пробіжок. Декілька разів поборете лінь і це ввійде у звичку. Будьте певні, що ваш фізичний стан покращиться, а продуктивність підвищиться.

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Стрілець

Вас можна назвати жайворонком, але завтра доведеться прокинутись раніше, ніж зазвичай. На вас очікує приємна несподіванка, яка зі сходом сонця може бути вже на порозі. Тож не полінуйтесь, щоб не впустити свій шанс.

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