Скорпіон і Водолій, обережність і вміння керувати емоціями допоможуть уникнути проблем й тоді свято вийде просто незабутнім, пише LifeStyle24.

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Скорпіон

Скорпіонам треба контролювати слова та вчинки, адже є ризик загострення стосунків через ревнощі або непорозуміння. Прямолінійність може глибоко образити близьких людей, тому якщо хочете цього уникнути, то дослухайтесь до порад. Якщо ж таки щось турбує, то дайте собі час на роздуми та уникайте з'ясування стосунків.

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Водолій

Метушня, велика кількість людей та певна неорганізованість можуть стати причинами для роздратування Водоліїв. Такий стан може призвести до емоційного виснаження або ж різких висловлювань, які образять інших. Спробуйте запланувати святкування так, щоб була можливість відпочинку, а перенавантаження не опинилось у списку проблем.

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