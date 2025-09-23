Річ у тім, що два знаки зодіаку незабаром зіткнуться з неприємною правдою, що може засмутити. Про кого йдеться – читайте в матеріалі LifeStyle24 з посиланням на People.

Які 2 знаки зодіаку незабаром дізнаються неприємну правду?

Лев

Левам варто не соромитись ставити уточнювальні запитання, бо ситуації або слова людей можуть вводити в оману. Не варто робити поспішних висновків, але водночас краще ретельно перевіряти інформацію, перш ніж комусь довіряти.

Стрілець

Зірки радять Стрільцям прислухатися до своєї інтуїції – якщо щось викликає підозру, то це не просто так. Потрібно бути уважнішим у дружбі та читати "між рядками". Річ у тім, що деякі люди можуть виявитися не такими щирими, якими хочуть здаватися на перший погляд.

