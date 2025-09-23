На них чекає щасливий і гармонійний час. Про які знаки зодіаку йдеться – пише Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

Терези

Терезам слід приділити більше часу зовнішньому вигляду, вдосконалити свій стиль, зачіску, працювати над відчуття внутрішньої опори. Це якісно вплине на стосунки, нові знайомства й навіть робочі можливості. Кар'єра піде вгору.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Зірки пророкують, що Скорпіони восени будуть відчувати себе особливо впевнено. На них очікує чимало нових можливостей, тож це ідеальний час для того, щоб змінити імідж та покращити соціальне життя. Це допоможе відчути себе ще сильніше.

