Для Дів, Терезів і Скорпіонів настане особливий період – пише LifeStyle24 з посиланням на Your Tango.

Діва

Гороскоп для Дів

Тривалий час ви відчували виснаження через різноманітні зобов'язання, які лягали на ваші плечі. Здавалося, не видно кінця краю, але вже 25 вересня, коли Сонце увійде в Терези, ви відчуєте справжнє полегшення. Баланс поступово повертається, тож ваше життя стає більш керованим, а внутрішня гармонія відновлюється. Важливо, що це не короткочасний перепочинок, а початок нової фази, яка принесе стабільність і позитивно позначиться на вашому самопочутті.

Терези

Гороскоп для Терезів

Зірки пророкують особливий період. Ви знову почуватиметеся цінним, впевненим та енергійним. Це, зокрема позначиться і на спілкуванні з іншими. У цей час відкриваються нові можливості, і здається, ніби сам Всесвіт до цього підштовхує. Життя працює на вашу користь.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Відчуття внутрішньої напруги, що переслідувало Скорпіонів тривалий час, поступово зникає. Стосунки стають кращими, а дружба – міцнішою. Настав час відпустити те, що так довго на вас тиснуло та усвідомити, що щастя не потребує надзусиль з вашого боку.