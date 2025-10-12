Інколи у них поєднуються абсолютно протилежні риси. І взаємодія з такими людьми перетворюється у справжню гру. Ви не завжди зрозумієте, яким буде його або її наступний крок. Про кого йдеться – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на системного сімейного психолога Анастасію Бучковську.

До теми Минуле "постукає" у двері: 3 знаки зодіаку, які пройдуть випробування у жовтні

Про кого йдеться?

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонів не дарма називають найбільш містичним та суперечливим знаком зодіаку. У ньому поєднується настільки багато різного, що аж важко все це осягнути.

З одного боку йде колосальна сила волі, відданість та глибина. А вже з іншого – ревнощі, деякі образи та намагання контролювати усе.

При цьому вони буквально бачать людей наскрізь. І залежно від обставин це може бути як найвідданішим союзником, так і вкрай небезпечним ворогом.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Ззовні може здавати, що Козороги – справжня беземоційна "стіна". Але все це часто буває хибним враженням. Насправді у нього всередині справжній вир емоцій, які він не хоче показувати.

Козороги не схильні довіряти одразу та можуть здаватися дещо жорсткими. Але є один "ключик". Заслужите їхню повагу – отримаєте надійність, яку складно знайти деінде.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Водолій – це справжній химерний "роман" на тисячі-тисячі сторінок. Читаєте одну сторінку – він відкритий та дружній. Переходите на іншу – а там вже відсторонений та холодний.

Вони схильні йти проти правил. І навіть роками можуть приховувати справжні почуття. Направду це один з найбільш загадкових та закритих знаків зодіаку.