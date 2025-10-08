Ці три знаки зодіаку відчують суттєві зміни вже найближчим часом. Про це пише Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

До теми Зірки на вашому боці: 3 знаки зодіаку, які отримають усе бажане у жовтні

На кого чекає випробування у жовтні?

Терези

Гороскоп для Терезів

Дорогі Терези, місячна повня в Овні може спричинити певні труднощі в стосунках. Є ризик навіть деякого конфлікту. Але не гарячкуйте. Усі проблеми варто спокійно обговорити та вирішити. Сприйміть це як шанс змінити те, що вам не подобається.

Також ви відчуєте неймовірну внутрішню силу. Як тільки хтось спробує на вас натиснути – відстоюйте свої межі.

Телець

Гороскоп для Тельців

Повня в Овні також вплине життя Тельців. Вона підіймає на поверхню деякі приховані думки, про які ви стараєтеся забути. Саме так ви дійдете до суті проблеми та позбудетеся від старих емоційних тягарів.

Надважливо визначити, що саме вас турбує. Будьте з собою чесними. І не забувайте, що минуле має залишатися в минулому. Ви творите теперішнє, аби у вас було ще краще майбутнє.

Діви

Гороскоп для Дів

Повня в жовтня може видатися відверто непростою для Дів. Вам може здаватися, що проблем аж надто багато. Але вже з наступного тижня у вас почнеться "біла" смуга.

Зараз найкраще, що ви можете для себе зробити – досягти психологічної рівноваги. Почніть нормально висипатися, харчуйтеся правильно та приділіть час собі. Далі буде краще.