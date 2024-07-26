Скорпіони, Леви та Овни втратять роботу в останній місяць літа. Звичайно, спершу буде складно прийняти новий період, але всі зміни на краще. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

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Скорпіон

Останнім часом Скорпіони зіткнулися з сильними проблемами на роботі. Серпень поставить крапку в цій історії, але не зовсім позитивну. Річ у тім, що вже скоро на вас чекає звільнення. Спершу буде складно прощатися з колегами та покидати свою зону комфорту, однак астрологи кажуть, що це на краще.

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Овен

Овни втратять роботу дуже несподівано. Річ у тім, що справи у цій справі йшли добре та нічого не віщувало біди. Проте незабаром станеться неприємна ситуація, яка кардинально змінить хід подій. У тому що станеться будуть винні й колеги, однак найбільше постраждаєте саме ви.

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Лев

Останні декілька місяців Леви перестали отримувати задоволення від своєї професії, тому думали над звільненням. Однак приймати таке складне рішення самостійно не доведеться, оскільки вже наступного місяця вас попросять піти. Астрологи рекомендують не сидіти на місці, не потрібно сумувати та хандрити. Починайте шукати нове місце роботи – те, яке дійсно вам сподобається.

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