Астрологи розповіли, як пройде 20 жовтня 2025 року в житті кожного знаку зодіаку. В когось сьогодні буде дійсно "спекотний" день, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 жовтня для Овнів

Початок тижня може здивувати Овнів несподіваними відкриттями в особистому житті. Стосунки з близькою людиною почнуть налагоджуватися. Але зорі наполягають – вам потрібно відпустити ті речі, які заважають рухатися вперед

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 жовтня для Тельців

Не варто сприймати початок тижня як каторгу. Сьогодні ви будете сповнені творчим настроєм та натхненням. Тільки не беріться за всі справи одразу. Так можна розгубити цінну енергію. Приділіть увагу чомусь одному.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 жовтня для Близнюків

Сьогодні Близнюкам вдасться проявити свої найкращі риси. І ви будете задоволені результатом. А найближчим часом у вашому житті може статися цікаве знайомство. Та важливо бути відкритим до нього.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 жовтня для Раків

Емоційні гойдалки нарешті зупиняються. Вам потрібно провести спокійний та виважений день. Приділіть його для зміцнення стосунків з найближчими. Так ви "підзарядите" власні емоційні "батарейки".

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 жовтня для Левів

У жодному разі не дійте сьогодні імпульсивно. Деякі люди або ситуації можуть роздратувати Левів. Підгальмуйте з емоціями. Краще зосередитися на роботі, а негативні емоції пройдуть самі собою. Зреагуєте грізно – тоді можливі погані наслідки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 жовтня для Дів

Не засиджуйтеся сьогодні в телефоні. Відкладіть його та йдіть на побачення з коханою людиною чи на зустріч з друзями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 жовтня для Терезів

Терезам важливо провести день поруч з тими, хто цінує та любить вас. Не варто сьогодні навантажувати себе додатковими завданнями. Вам потрібно набратися сил, а не вичавити з себе усе, що тільки можна.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 жовтня для Скорпіонів

Астрологи переконані, що навколо вас сьогодні відбуватимуться ледь чи не магічні речі. У такий момент може несподівано проявитися грандіозний успіх. Головне його не проґавити. Це може бути ваш найкращий понеділок у цьому році!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 жовтня для Стрільців

Сьогодні перед вам постануть певні виклики, які потрібно буде швидко подолати. Навіть не задумуйтеся над тим, що це складно. Дійте сміливо – і у вас усе вийде.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 жовтня для Козорогів

Сьогодні доведеться по-справжньому розплющити очі на ті речі, які відбуваються у вашому житті. Зорі покажуть невідому сторону старої проблеми. Вам доведеться зробити вибір: або ризикнути й розв'язати набридливий старий "вузол"; або ж проігнорувати цей знак, який потім може більше не з'явитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 жовтня для Водоліїв

Повірте, дорогі Водолії, мрії дійсно збуваються. І сьогодні сприятливий день, аби зробити ще один крок до того, чого так бажаєте. Всесвіт вам усміхнеться. І ви побачите, що понеділок – дійсно прекрасний день.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 жовтня для Риб

Сьогодні зорі перевірять деякі ваші інстинкти. Будьте зосереджені та цілеспрямовані. Ви здатні легко пройти будь-які перешкоди. Головне – не зраджувати своїм принципам.