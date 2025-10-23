Астрологи розповіли, які 4 знаки зодіаку скоро отримають послання від Всесвіту. Потрібно уважно до нього дослухатися, аби отримати неймовірний результат, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Діва

Гороскоп для Дів

Всесвіт просить вас зупинитися. Потрібно відпустити усі емоції та прислухатися до ваших відчуттів. Вони вкажуть на шлях, який ви так давно шукали.

Те, що здавалося сумнівним, поступово стане очевидним. Ви нарешті відчуєте внутрішній спокій та впевненість. Всесвіт переконаний, що Діви рухаються у правильному напрямку.

Терези

Гороскоп для Терезів

Всесвіт допоможе віднайти ту потрібно гармонію, якої ви так потребуєте. Зараз Терезам важливо навчитися відпускати те, що має піти. І прийняти те, що залишається.

Вже скоро ваші емоції стануть значно зрозумілішими. Ви дозволите собі відчувати. Без критики та тиску ззовні.

Всесвіт подасть знак щирою розмовою. Це може бути як діалог з собою, так і з тими, хто для вас важливий.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Всесвіт змусить Козорогів переглянути їхні амбіції. Ви багато працювали. Але зараз настав час зупинитися та оцінити досягнутий результат. Повірте, що спокій – це теж рух вперед.

Видихніть. І дозвольте подіям розвиватися природно. А терпіння – ваша головна зброя.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Будьте відкриті розумом та серцем, дорогі Водолії. Зараз вам не потрібно вмикати логіку. Краще довіритися відчуттям, які допоможуть вийти за межі очевидного.

Найближчим часом ви можете відчувати буквально осяяння щодо ситуації, яку, здавалося б, неможливо вирішити. А шлях насправді є.