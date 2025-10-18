Сьогодні не варто навантажувати себе зайвими справами. Зорі рекомендують розслабитися. Яким буде перший вихідний тижня – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrostyle.

Читайте також Зорі наділили їх чарівністю: 3 знаки зодіаку, які підкорюють з першого слова

Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 жовтня для Овнів

Субота – час для відпочинку. Але вам, любі Овни, все ж варто сьогодні закрити ті дрібні завдання, які могли останнім часом відкладати. Сміливо все завершуйте і приступайте до головної "страви" – відпочинку. Деyь буде спокійним.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 жовтня для Тельців

Яка ж субота без романтичного настрою? Сьогодні у вас проявиться відчутна жага до романтики. Не стримуйтесь. Коли ця енергія вже відвідала вас, то використайте її на повну. Натякніть коханому про сніданок у ліжку чи іншу цікаву пригоду. Чоловіки-Тельці, а ви не гальмуйте і дійте!

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 жовтня для Близнюків

Близнюки зазвичай люблять компанію, добре пожартувати та відпочити. Але сьогодні краще відсидітися вдома та зарядити внутрішні "батарейки". Тиждень був насиченим, тому дозвольте собі "повалятися" і запланувати те, що захочете.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 жовтня для Раків

У суботу Раки прокинуться зі справді натхненним настроєм. Ви будете настільки сяяти, що аж надихнете ваших партнерів на цікаву пропозицію. Якщо ж поки зі стосунками туго, то очікуйте на несподіване знайомство.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 18 жовтня для Левів

Астрологи вважають, що сьогодні Леви почують важливу пораду від рідних. І, що б вам не здавалося, варто принаймні її розглянути. Часто ми не здатні повністю побачити ситуацію, в якій перебуваємо.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 18 жовтня для Дів

Найкращий варіант – умовно розділити суботу на дві частини. Першу половину дня приділіть домашній роботі. Вже згодом повністю пориньте у відпочинок. Можна нарешті переглянути той фільм, який давно відкладали!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 жовтня для Терезів

Невеличкий конфлікт сьогодні може порушити вашу гармонію. Але насправді все залежить від того, як до цього поставитися. Не варто псувати собі день через невеличкі дрібнички. Особливо, коли ви не можете на них вплинути.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 жовтня для Скорпіонів

Ви наблизитеся до вирішення проблеми, яка непокоїть вже тривалий час. Сьогодні важливо взагалі перемкнутися на щось інше. Розслабитися. Вже зовсім скоро зорі вам допоможуть. Очікуйте на несподіваного союзника, разом з яким ви подолаєте ці труднощі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 жовтня для Стрільців

День може бути аж надто насиченим. І ви опинитеся на своєрідному роздоріжжі. Зорі вже підказують, що робити. Обирайте шлях романтики – і не пошкодуєте.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 жовтня для Козорогів

Ваше тіло потребує такої ж уваги, як і ваша кар'єра. Тому не потрібно постійно зациклюватися на роботі. Забудьте про неї на певний час. Зараз настав важливий момент, аби ви нарешті розслабилися та хоча б на трішки відпустили усю цю відповідальність, яка "лежить на ваших" плечах.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 жовтня для Водоліїв

Після цікавої п'ятниці настає не менш цікава субота. Зорі знову рекомендують не затримуватися вдома. Зараз у вас сприятливий період для знайомств. Використайте його на повну!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 жовтня для Риб

Тиждень був надто напруженим. Тому настав момент відпочити. Сьогодні не варто себе навантажувати. Смачна вечеря не вдома – той "ключ", який допоможе перезавантажитися.