Психолог Анастасія Бучковська назвала 3 знаки зодіаку, які є найменш "складними". З ними дійсно легко спілкуватися. Хто це – розповідає Lifestyle 24.
Які знаки зодіаку підкорюють з першого слова?
Овен
Гороскоп для Овнів
Тут є певний парадокс. Від природи Овни – достатньо прямі та імпульсивні. При цьому вони неймовірно відкриті.
З ними ніколи не буває нудно. А їхня прямолінійність та щирість інколи цікаво проявляється. З Овном можна посваритися, а вже через кілька хвилин спокійно сміятися разом.
Терези
Гороскоп для Терезів
Чарівні, милі та легкі у спілкуванні – це все про цей знак зодіаку. Водночас вони мають і свій цікавий нюанс – нерішучість. Терези досить часто сумніваються та довго зважують.
Разом з ним світ стає яскравішим та гармонійнішим. Терези вміють дарувати любов. А ще – вони справжні майстри у згладжуванні конфліктів.
Стрілець
Гороскоп для Стрільців
Тут також не обійдеться без парадоксів. Стрільців приваблюють до себе своєю відкритістю та гарним гумором. Вони досить прямолінійні та не приховують емоцій. Несподівані пригоди – це про Стрільців.
При цьому вони не люблять, коли хтось обмежує їхню свободу. Якщо це сталося – надовго Стрілець не затримається.