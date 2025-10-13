Психолог Анастасія Бучковська назвала 3 знаки зодіаку, які є найменш "складними". З ними дійсно легко спілкуватися. Хто це – розповідає Lifestyle 24.

Які знаки зодіаку підкорюють з першого слова?

Овен

Гороскоп для Овнів

Тут є певний парадокс. Від природи Овни – достатньо прямі та імпульсивні. При цьому вони неймовірно відкриті.

З ними ніколи не буває нудно. А їхня прямолінійність та щирість інколи цікаво проявляється. З Овном можна посваритися, а вже через кілька хвилин спокійно сміятися разом.

Терези

Гороскоп для Терезів

Чарівні, милі та легкі у спілкуванні – це все про цей знак зодіаку. Водночас вони мають і свій цікавий нюанс – нерішучість. Терези досить часто сумніваються та довго зважують.

Разом з ним світ стає яскравішим та гармонійнішим. Терези вміють дарувати любов. А ще – вони справжні майстри у згладжуванні конфліктів.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Тут також не обійдеться без парадоксів. Стрільців приваблюють до себе своєю відкритістю та гарним гумором. Вони досить прямолінійні та не приховують емоцій. Несподівані пригоди – це про Стрільців.

При цьому вони не люблять, коли хтось обмежує їхню свободу. Якщо це сталося – надовго Стрілець не затримається.