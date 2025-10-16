Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які зачаровують своїм гумором. Здається, що дехто взагалі має заготовлений жарт на будь-яку ситуацію в житті. І це дійсно чарівне вміння. Про кого йдеться – розповідає Lifestyle 24 з посилання на The Times of India.

Які є знаки зодіаку з найкращим почуттям гумору?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Близнюки рідко коли люблять тихенько собі сидіти на зустрічі з друзями та заглибитися у власні думки. Це – справжні балакуни та дійсно товариські люди. Вони демонструють неабияку цікавість до життя та здатні миттєво відчути, що розсмішить людину. А далі вже справа техніки. "Хоп" – і жартик полетів.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Не дарма Стрільців часто називають душею компанії. Вони справжні маестро спонтанних жартів, які подекуди можуть бути абсурдними. Але від того ще смішнішими.

Стрілець старається не звертати увагу на проблеми. Він на своїй хвилі. Це – природжений оптиміст, який спершу пожартує, а потім йде "розгрібати" усі труднощі.

Лев

Гороскоп для Левів

Наступного разу обов'язково зверніть увагу, як Леви розповідають свої історії. Це завжди гучно, весело та харизматично. Перед вам немов буде театральний актор.

Вони не просто жартують. Це вже справжній виступ. А як наприкінці засміється – то навіть найміцніший "розтане".