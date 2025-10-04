Утім, потрібно зробити ще один невеличкий крок. Кому так пощастить – пише Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Кому пощастить на роботі у жовтні?

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Зараз ви відчуваєте величезне натхнення. Таке враження, ніби під силу одночасно зробити тисячі різних завдань. Але не беріть на себе занадто багато. Збалансуйте увагу на найважливіших проєктах. І очікуваний кар'єрний підйом буде не за горами.

Діва

Гороскоп для Дів

Ви вже досягли значних успіхів на роботі. І найважливіше – працюєте над тими навичками, які допоможуть в епоху змін. Не забувайте про довгострокові кар'єрні цілі. А ті проблеми, які у вас виникають, нехай стануть можливістю для навчання. Це – ключ до підйому у кар'єрі.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Довіра до інтуїції – це ваш інструмент, який дозволяє обирати правильні рішення у кар'єрі. Не зраджуйте своїм інстинктам. Вони приведуть вас до значних висот. Але головне – витримуйте баланс між роботою та особистим життям.