Усі карти розкрито, тому можна сміливо знайомитись із завданнями на сьогодні, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Їм категорично не можна бути разом: найгірші пари за знаком зодіаку

Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 грудня для Овнів

Подумайте про своє ставлення до оточення. Зарозумілість і хамство до добра точно не доведуть, тому змініть вектор спілкування й проявіть доброту й справжню щирість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 грудня для Тельців

Щоб усе встигнути сплануйте свій день. Декілька годин виділіть на відпочинок, адже організм потребує перезавантаження.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 грудня для Близнюків

Астрологи нагадують, що перевтома не піде на користь, а тільки негативно відобразиться на загальному самопочутті. Правильно плануйте графік, щоб був час для себе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 грудня для Раків

Сьогодні у Раків буде низка несподіваних зустрічей, які будуть дуже важливими. Спробуйте грамотно підійти до діалогу, щоб налагодити правильний контакт.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 16 грудня для Левів

Нарешті у Левів буде стабільний день. Прийняті сьогодні рішення матимуть позитивний вплив на майбутнє.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 16 грудня для Дів

Попри те, що у Дів буде метушливий день й доведеться переживати багато потрясінь, емоції слід тримати при собі. Астрологи кажуть, що головна проблема ховається у надмірному емоційному ставленні до життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 грудня для Терезів

Велика кількість роботи змусить вдатись до пошуку нестандартних рішень. Це буде найкращий вихід із ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 грудня для Скорпіонів

Скорпіонам доведеться мислити абстрактно й тоді знайдете відповідь на те питання, що так довго шукали. На другу половину дня зірки прогнозують значний прибуток.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 грудня для Стрільців

День буде вдалим для будь-яких починань. Якщо є проблема, яка хвилює, то спробуйте вирішити її до кінця дня.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 грудня для Козорогів

Сьогодні Козорогам не рекомендується сідати за кермо, адже стресова ситуація може вивести з рівноваги. Краще скористатись громадським транспортом або таксі, щоб уникнути зайвих проблем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 грудня для Водоліїв

Домашні клопоти у першій половині дня можуть забрати надто багато часу. Однак не слід впадати в крайність, адже це не найгірше, що могло б трапитись.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 грудня для Риб

Відносини з протилежною статтю будуть сьогодні на найвищому рівні. Астрологи прогнозують романтичний вечір у гарній компанії.