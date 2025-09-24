Та для інших цей день стане шансом для внутрішніх змін і важливих відкриттів. Що саме підготували зірки кожному знаку – пише LifeStyle24 з посиланням на Cafe Astrology.

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 вересня для Овнів

У середу Овнів може чекати суперечка, але її сьогодні буде корисно уникнути.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 вересня для Тельців

Можливі конфлікти з колегами чи керівництвом і в Тельців, але їм в цьому випадку краще не вдаватися до маніпуляцій та зайвої впертості. Вони лише погіршать ситуацію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 вересня для Близнюків

Зірки радять не зациклюватися на негативних емоціях. Також цей день ідеально підходить для того, щоб проаналізувати, що саме дратує і чому так відбувається.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 вересня для Раків

Для Раків сприятливими будуть час з сім'єю чи заняття творчістю вдома. Але якщо щось не вдається – краще не нервувати, а перемикнутися на інше.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 вересня для Левів

Левів сьогоднішні енергії наштовхнуть на роздуми, які зрештою позитивно вплинуть на якість життя. Корисним також буде щире спілкування з людьми, натомість конкуренцію краще відкласти.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 24 вересня для Дів

Зірки кажуть, що Дівам варто проявити гнучкість у прийнятті рішень й трохи "відпустити" ситуацію, не контролювати все до дрібниць. Подивіться на проблему під ширшим кутом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 вересня для Терезів

Астрологи радять Терезам бути дуже уважними. Це допоможе усвідомити свої страхи та причини невпевненості. Водночас інтенсивні емоції варто спрямовувати у роботу чи розвиток, а не у сварки чи образи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 вересня для Скорпіонів

Настає період для Скорпіонів, коли час відпускати старе й дати собі простір для змін. При цьому треба тверезо дивитися на проблеми, які виникли, без перебільшень, і не намагатися контролювати все навколо.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 вересня для Стрільців

Астрологи нагадують: якщо важко – треба прямо просити про бажане, а не чекати, що інші самі здогадаються. Це ідеальний час для Стрільців, щоб провести день з іншими людьми, які приносять приємні відчуття.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 вересня для Козорогів

У Козерогів сьогодні сприятлива енергія для роботи й самореалізації. Є шанс використати навіть складну ситуацію для росту, якщо уникати впертості й гіперконтролю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 вересня для Водоліїв

Зірки кажуть Водоліям присвятити час для навчання та спробувати новий досвід. Якщо ж щось ніяк не прогресує – краще відпустити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 вересня для Риб

Водночас для Риб, за прогнозами астрологів, цей день вдалий для зближення у стосунках і внутрішніх змін.