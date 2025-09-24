Та для інших цей день стане шансом для внутрішніх змін і важливих відкриттів. Що саме підготували зірки кожному знаку – пише LifeStyle24 з посиланням на Cafe Astrology.
Важливо 2 знаки зодіаку, які матимуть найщасливішу осінь – новий прогноз астрологів
Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 24 вересня для Овнів
У середу Овнів може чекати суперечка, але її сьогодні буде корисно уникнути.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 24 вересня для Тельців
Можливі конфлікти з колегами чи керівництвом і в Тельців, але їм в цьому випадку краще не вдаватися до маніпуляцій та зайвої впертості. Вони лише погіршать ситуацію.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 24 вересня для Близнюків
Зірки радять не зациклюватися на негативних емоціях. Також цей день ідеально підходить для того, щоб проаналізувати, що саме дратує і чому так відбувається.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 24 вересня для Раків
Для Раків сприятливими будуть час з сім'єю чи заняття творчістю вдома. Але якщо щось не вдається – краще не нервувати, а перемикнутися на інше.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 24 вересня для Левів
Левів сьогоднішні енергії наштовхнуть на роздуми, які зрештою позитивно вплинуть на якість життя. Корисним також буде щире спілкування з людьми, натомість конкуренцію краще відкласти.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 24 вересня для Дів
Зірки кажуть, що Дівам варто проявити гнучкість у прийнятті рішень й трохи "відпустити" ситуацію, не контролювати все до дрібниць. Подивіться на проблему під ширшим кутом.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 24 вересня для Терезів
Астрологи радять Терезам бути дуже уважними. Це допоможе усвідомити свої страхи та причини невпевненості. Водночас інтенсивні емоції варто спрямовувати у роботу чи розвиток, а не у сварки чи образи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 24 вересня для Скорпіонів
Настає період для Скорпіонів, коли час відпускати старе й дати собі простір для змін. При цьому треба тверезо дивитися на проблеми, які виникли, без перебільшень, і не намагатися контролювати все навколо.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 24 вересня для Стрільців
Астрологи нагадують: якщо важко – треба прямо просити про бажане, а не чекати, що інші самі здогадаються. Це ідеальний час для Стрільців, щоб провести день з іншими людьми, які приносять приємні відчуття.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 24 вересня для Козорогів
У Козерогів сьогодні сприятлива енергія для роботи й самореалізації. Є шанс використати навіть складну ситуацію для росту, якщо уникати впертості й гіперконтролю.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 24 вересня для Водоліїв
Зірки кажуть Водоліям присвятити час для навчання та спробувати новий досвід. Якщо ж щось ніяк не прогресує – краще відпустити.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 24 вересня для Риб
Водночас для Риб, за прогнозами астрологів, цей день вдалий для зближення у стосунках і внутрішніх змін.