Усі відповіді на запитання до сьогоднішнього дня, шукайте у нашому щоденному прогнозі від астрологів, пише LifeStyle24.

Цікаво 3 знаки зодіаку, для яких 2025 стане часом ризику та великих змін

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня для Овнів

Овни окреслили собі чимало планів на майбутнє, в яких можна легко загубитись. Спробуйте привести до ладу хаос, щоб не розгубити потенціал.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня для Тельців

Тельцям слід більше уваги приділити самопочуттю. Якщо відчуваєте, що щось турбує, то не баріться з візитом до спеціаліста. Краще одразу все перевірити, ніж плекати сподівання, що воно самостійно пройде.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня для Близнюків

Для Близнюків зірки підготували любовні переживання, які сьогодні розставлять усі крапки над і у відносинах. Астрологи кажуть, що шанс на щасливий фінал доволі високий.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня для Раків

Сьогодні Ракам слід бути обачними, щоб не втрапити у халепу. Краще зайвий раз перестрахуватись, щоб упевнитись, що все надійно та безпечно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 грудня для Левів

Левам захочеться провести вечір у компанії друзів. Не відмовляйте собі в такому задоволенні, адже це гарний привід, щоб розвіятись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 грудня для Дів

Зірки скажуть Дівам дещо важливе через сюрприз. Розцініть подію не просто як приємність, а як повідомлення від світу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Терезам вчергове доведеться проявити організаторські здібності. Важлива подія, яка відбудеться найближчими днями, потребуватиме повної самовіддачі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів

Скорпіони можуть встати не з тієї ноги, тому настрій зранку буде доволі поганим. Однак, упродовж дня все може змінитись, тому слід налаштувати себе на позитивну хвилю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня для Стрільців

Стрільцям слід присвятити час відпочинку й творчості. Це буде гарна можливість для самовираження та прояву креативності.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня для Козорогів

У житті Козорогів зникне людина, з якою тривалий час спілкувались. Чому – питання без відповіді. Якщо хочете це змінити, то беріть ініціативу у свої руки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв

Водоліям слід розбавити сірі будні яскравими фарбами. Почніть робити щось таке, що давно було на думці, однак внутрішні страхи заважали цим займатись.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Рибам слід більше довіряти другій половинці. Це допоможе вирівняти фон спілкування та додасть у взаємини більше щирості та любові.