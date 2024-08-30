Життєві випробування завжди показують істинні обличчя людей, які вас оточують, пише LifeStyle 24.
Не пропустіть Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які стануть найщасливішими у вересні
Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 30 серпня для Овнів
У вас може виникнути сварка з близькою людиною. Потрібно якнайшвидше вирівняти гострі кути, щоб не жити із почуттям провини.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 30 серпня для Тельців
У вас виникнуть підозри до свого оточення. Здаватиметься, ніби кожен хоче підслухати чи підставити. Є ймовірність, що ваші відчуття цілком виправдані.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 30 серпня для Близнюків
Сьогодні почуєте новину, яка розіб'є вам серце. Знайдіть підтримку в найрідніших людей, щоб полегшити біль.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 30 серпня для Раків
Заплануйте поїздку, яка розбавить сірі будні, на найближчі вихідні. Відпочинок однозначно піде Ракам на користь.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 30 серпня для Левів
Тримайте руку на пульсі подій. Невдовзі на Левів очікуватиме чимало подій, які не відпускатимуть їх з поля зору ні на мить.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 30 серпня для Дів
Потрібно позбирати себе до купи, в прямому сенсі цього слова. Останні новини вибили вас із колії, але це не привід впадати у затяжну депресію.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 30 серпня для Терезів
Відмовтесь від негативних установок. Не накручуйте себе на поганий розвиток подій. Такий емоційний фон може спровокувати чимало негараздів.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 30 серпня для Скорпіонів
Візьміть квитки в театр чи оперу. Культурне дозвілля відкриє для Скорпіонів нове захоплення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 30 серпня для Стрільців
Сьогодні слід провести вечір за цікавою настільною грою у хорошій компанії. Невимушена атмосфера матиме позитивний вплив на ваш настрій.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 30 серпня для Козорогів
Сьогодні Козороги крутитимуться наче муха в окропі. Чимало справ потребуватимуть негайного вирішення, а телефон обриватиметься від постійних дзвінків.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 30 серпня для Водоліїв
Візьміть себе в руки та сфокусуйтесь на одній справі. Астрологи рекомендують кудись поїхати відпочити, щоб зняти постійне напруження.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 30 серпня для Риб
Запросіть на каву колегу по роботі. Такий жест стане початком для налагодження товариських стосунків.