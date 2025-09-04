Астрологи кажуть, що не варто засмучуватись, якщо прогноз не надто успішний, адже завтрашній день може виявитись зовсім іншим, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 вересня для Овнів

Відмовтесь від поспіху. Ви й так зробили багато помилок, які тепер вимагають якісного розв'язання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 вересня для Тельців

Якщо хочете досягти певних результатів, то проявіть активність. Хоч вихідні вже на носі, але забудьте про відпочинок й працюйте на повну силу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 вересня для Близнюків

Спілкування з родичами може стати причиною смутку. Ймовірно, доведеться зробити щось таке, від чого не будете надто раді.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 вересня для Раків

В особистому житті у Раків можуть виникнути труднощі у спілкуванні з партнером. Астрологи рекомендують саме вам зробити перший крок до примирення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 вересня для Левів

Краще не сідайте за кермо, якщо вам потрібно їхати новим маршрутом. Оберіть альтернативні варіанти, щоб добратись до місця призначення.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 вересня для Дів

Ранок може виявитись доволі конфліктним. Спробуйте не розпалювати ворожнечу з колегами, адже "зам'яти" цю ситуацію не вийде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 вересня для Терезів

Терезам все вдаватиметься, адже друзі та близькі надихатимуть на нові здобутки. Йдіть до своєї мети та не забувайте про плани на майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 вересня для Скорпіонів

Забудьте всі негативні емоції та живіть теперішнім. Якщо так зробите, то перед вами відкриються багато можливостей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 вересня для Стрільців

Стрільцям закортить вирушити в осінню подорож. Астрологи кажуть, що це гарний варіант, тому відмовлятись від нього точно не варто.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 вересня для Козорогів

Спробуйте пригадати, коли останній раз присвячували час собі та роздумам над життям. Астрологи рекомендують змінити вектор і почати рухатись туди, про що завжди мріяли.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 вересня для Водоліїв

Гарний день, щоб навести лад у будинку. Крім того, не забудьте скласти план дій на найближчі дні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 вересня для Риб

Непередбачувані витрати вже сьогодні можуть спустошити гаманець Риб. Рекомендація від зірок: роблячи великі покупки, спершу порадьтесь з близькими людьми.

