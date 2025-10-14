Сьогодні один зі знаків зодіаку наблизиться до своєї мрії. Але це не завадить й іншим також рухатися вперед. Яким буде 14 жовтня 2025 року – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Їх "не розгадати": астролог назвала найзагадковіші знаки зодіаку

Гороскоп на 14 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 жовтня для Овнів

Вівторок – чудовий день, аби Овни спробували щось нове у стосунках. Навіщо дивитися на календар? Так, ще навіть не середина тижня. Але чому б, до прикладу, не організувати романтичний вечір удвох?

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 жовтня для Тельців

День може бути шумним та гамірним. Тому обов'язково ввечері виділіть час для себе. Посидіть в тиші та подумайте про ваше життя. Насправді зміни починаються з невеликих кроків. І ретельно все обдумати – це часто той самий перший крок до життя своєї мрії.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 жовтня для Близнюків

Фортуна буде ретельно спостерігати за вами у вівторок, любі Близнюки. Не дивуйтеся, якщо зовсім раптово з вами станеться приємна несподіванка. Але, щоб її використати чи реалізувати, потрібно буде щось відпустити. І тут треба буде ретельно все обдумати. Астрологи впевнені, що саме сьогодні ви можете зробити величезний крок вперед до своєї мрії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 жовтня для Раків

Одні "двері" можуть зачинитися перед вами. Але не сумуйте. Поруч відчиняться інші. Сьогодні надзвичайно важливо вірити у себе та власні можливості. Це той "маяк", який принесе вам прекрасний день.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 14 жовтня для Левів

Час діяти, а не лише мріяти. Цього дня ви точно це зрозумієте. І не уникайте сьогодні спілкування. Саме так ви можете знайти людину, яка допоможе досягнути ваших цілей.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 14 жовтня для Дів

Астрологи стверджують, що сьогодні ви можете переосмислити цілі та змінити плани. Якщо ж будете почувати себе надто складно, не бійтеся зменшити навантаження. Краще зробити одне завдання, але виконати все якісно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 жовтня для Терезів

Зорі допоможуть яскраво проявити вашу харизму. Але для цього вам потрібно докласти певні зусилля. Якщо це зробите – успіх прийде до вас. І неважливо, в якій справі. Це можуть бути як переговори на роботі, так і дійсно успішне побачення. Дійте!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 жовтня для Скорпіонів

Сьогодні справа, над якою ви вже працюєте певний час, нарешті дасть свій результат. Але потішитися довго не вийде. Зорі підказують, що потрібно йти далі та підкорювати нові вершини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 жовтня для Стрільців

Ретельно обдумайте, чого ви насправді хочете від цього життя. І не бійтеся попросити про це у Всесвіту. Якщо не до кінця впевнені, як діяти, запишіть свої думки на папері. Згодом перегляньте та проаналізуйте їх.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 жовтня для Козорогів

Козороги сьогодні будуть занурені у власні думки. Є ризик, що ви знову відчуєте емоції від старих травм. Але зорі допоможуть вам пройти цей болісний шлях та зробити ще один крок, аби залишити минуле позаду.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 жовтня для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде дійсно поетичний настрій. Ваше серце знову відкрите для романтики та глибоких розмов. Не проґавте цей момент!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 жовтня для Риб

Настав час трішки себе потішити. Можливо, прикупіть річ, яку вже давно хотіли. Але важливо, аби це не зашкодило вашому добробуту.