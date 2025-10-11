Астрологи розповіли, якою буде субота, 11 жовтня. Близнюкам варто приготуватися. У них буде справді грандіозний день, пише Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 жовтня для Овнів

Сьогодні Овни матимуть над чим замислитися. Хтось відкриє вам великий секрет. Але не хвилюйтеся. Тут не йдеться про щось погане.

Що б це не було, важливо уникнути поспішних рішень. Особливо якщо їх потрібно обговорити з близькими людьми. Зрештою цю суботу краще провести у колі найближчих та насолодитися теплом один одного.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 жовтня для Тельців

Тельцям важливо сьогодні розслабитися та не навантажувати себе зайвою роботою. Приділіть цей день тому, аби відновити свою енергію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 жовтня для Близнюків

Близнюки сьогодні проживуть по-доброму скажений день. Інколи видаватиметься, що все виходить з-під контролю. Але ваша внутрішня сила допоможе адаптуватися та вийти з будь-якої ситуації переможцем. Не забувайте, що труднощі дають важливий досвід, який обов'язково колись допоможе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 жовтня для Раків

Субота стане для Раків днем цікавих відкриттів. Обов'язково сьогодні спробуйте щось нове. Це може бути як цікавий гурток, так і просто страва в закладі, яку ви ніколи не пробували.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 жовтня для Левів

Хаотична енергія прямо вертітиметься навколо левів у суботу. Деякі люди можуть вибити вас з рівноваги. Не дозвольте їм зіпсувати собі вихідний.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 жовтня для Дів

Настав час сходити на побачення з другою половинкою. Приділіть один одному цей чудовий день. Не сумуйте, якщо поки не маєте пари. Сьогодні на вас може очікувати несподіване знайомство.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 жовтня для Терезів

Терезам варто приділити увагу новим враженням та емоціям. Займіться сьогодні фізичною активністю, яка вам найбільше подобається.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 жовтня для Скорпіонів

Сьогодні може відбутися важлива розмова з другою половинкою. І будьте обережні з порадами від друзів. Краще багато разів подумати, ніж йти на кардинальні рішення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 жовтня для Стрільців

Останнім часом ви могли відчувати, що починаєте вигорати. Тому обов'язково сьогодні дайте собі можливість відпочити. Не варто проводити час з людьми, які забирають у вас енергію.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 жовтня для Козорогів

Зорі натякають, що настав момент задуматися вам над досягненням особистих цілей. Субота буде чудовим днем, аби зрозуміти, які конкретні кроки вам потрібно зробити, щоб підкорити нову вершину.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 жовтня для Водоліїв

Сьогодні Водолії відчують несамовиту впевненість. Все, за що ви сьогодні візьметеся, дасть вам дійсно гарний результат.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 жовтня для Риб

У суботу вам важливо бути уважними до вашої сім'ї. Можливо, доведеться взяти на себе відповідальність, аби розв'язати проблему, яка давно вам надокучала. Не бійтеся допомогти тим, кого любите. Вони будуть безмежно вдячні.