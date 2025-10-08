Астрологи розповіли, які знаки зодіаку можуть найближчим часом піти на справді грандіозне побачення. Хто це буде, пише Lifestyle 24 з посиланням на People.

На кого очікує фантастичне побачення?

Лев

Гороскоп для Левів

Дорогі Леви, настав ваш момент виходити із зони комфорту. Тут не йдеться лише про побачення. Вчіться та подорожуйте. Обов'язково розвивайтеся професійно та духовно. Настав момент рости у всіх сенсах.

І не дивуйтеся, якщо в процесі ви отримаєте допомогу з зовсім неочікуваного боку. Це може бути та людина, з якою ви сходите на побачення. А, можливо, і пов'яжете своє життя.

Терези

Гороскоп для Терезів

Центральна тема цього тижня для вас – стосунки. Це може бути момент ухвалення важливого рішення для пари, яке назавжди змінить їхні життя.

Однак суперповня не забуває і про самотніх. Будьте відкриті до нового досвіду. Саме так у вас з'явиться можливість піти на неймовірне побачення.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців настає справді чудовий момент. Зараз ідеальний період, аби йти знайомитися. Не думайте, а просто зробіть це. Хто зна, можливо, саме зараз ви знайдете палке та нестримне кохання.