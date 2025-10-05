Ви нарешті побачите це довгоочікуване світло. Все складеться навіть краще, ніж могли собі очікувати. Кому так пощастить – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

У кого почнеться "біла смуга"?

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Ви нарешті можете спокійно видихнути. До кінця жовтня справи підуть набагато краще. Все, за що візьметеся цього місяця, буде для вас успішним. А ваш талант та лідерські якості якраз будуть на видноті.

Та й не проґавте цікавих можливостей. Це може бути абсолютно спонтанна подорож.

Телець

Гороскоп для Тельців

Дорогі Тельці, хаос у життя нарешті починає відступати. До кінця жовтня ситуація покращиться. І найголовніше – це позначиться на романтичному житті. Не здивуйтеся, якщо у вас почнуться серйозні та тривалі стосунки вже наприкінці жовтня.

Але не коханням єдиним. У вас почнеться творчий підйом. І, можливо, саме зараз ви почнете реалізовувати той проєкт, який стане проривом.

Діва

Гороскоп для Дів

Астрологи стверджують, що ви будете сповнені життєвою енергією. Ви нарешті відчуєте більше радості та гармонії у стосунках та дружбі.

Та на вас чекатимуть ще більші сюрпризи. Між теперішнім періодом та зимою ви можете почати стосунки з "тою самою" чи "тим самим", на кого ви так очікували. Пригляньтеся до того, хто хоче завоювати ваше серце.