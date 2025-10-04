Безперечно, субота буде дійсно цікавою для усіх знаків зодіаку. Яким буде сьогоднішній день, пише Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Скористайтесь цим моментом: ці 3 знаки зодіаку зараз в унікальній ситуації

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 жовтня для Овнів

Зірки кажуть, що вам потрібно трішки зупинитися. Подивіться, чи не зійшли ви зі свого шляху. І де варто було б внести корективи. Катастрофи не сталося. Але варто оглянутися, на чому ви "стоїте".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 жовтня для Тельців

Субота для Тельців – чудовий час, аби приділити собі увагу. Настав момент зайнятися чимось творчим. Можливо, буде навіть краще, якщо ви підете на групові заняття.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 жовтня для Близнюків

Субота – не час для роботи. Тому не забувайте про баланс роботи та особистого життя. Астрологи радять провести вихідні з родиною або близькими друзями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 жовтня для Раків

Стежте за знаками, які продемонструє вам Всесвіт. Зорі показують, що сьогодні вам може суттєво пощастити. Тому не бійтеся ризикувати у суботу. Реалізуйте свої найбільш сміливі наміри!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 жовтня для Левів

Якщо сьогодні доведеться ухвалювати важливе рішення, то довіртеся спершу своїй інтуїції. Вона не збреше. І не робіть поспішних кроків.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 жовтня для Дів

Діви, ця субота стане для вас справжнім днем для кохання та пристрасті. Будьте відкритими для нових пригод. Сьогодні по-справжньому особливий день, який вам точно запам'ятається.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 жовтня для Терезів

Астрологи переконані, що ця субота – гарний день для того, аби попрощатися зі старими звичками та тягарями. Будьте відкритими до майбутнього. Воно у вас буде світлим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 жовтня для Скорпіонів

Перед вами можуть постати непрості рішення, які зачіпатимуть інтереси ваших друзів. Подумайте сьогодні, що ви насправді хочете від життя. І чи дійсно ви йдете цим шляхом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 жовтня для Стрільців

Стрільцям не варто надто зациклюватися на власних планах. Особливо якщо вони виснажують вас та заважають стосункам. Спробуйте сьогодні розслабитися. Ви на це заслужили.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 жовтня для Козорогів

Любі Стрільці, це буде радісний та наповнений емоціями день. Проживіть його на повну. У вас буде по-справжньому кольоровий настрій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 жовтня для Водоліїв

Водолії зараз можуть перебувати на порозі змін. Зараз час діяти рішуче та сміливо. Особливо у стосунках. Якщо вам бракує хімії, то подумайте сьогодні, як повернути колишню новизну та пригоди.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 жовтня для Риб

Зорі прогнозують особливо цікавий день для Риб. Є велика ймовірність, що ви зустрінете когось зі свого колишнього життя. І якою буде ця пригода – залежить лише від вас.



