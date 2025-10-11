Останнім часом життя цих двох знаків зодіаку могло бути дещо напруженим. Тепер настав час змін. Що відбудеться у їхньому житті – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

У кого буде щасливий тиждень?

Телець

Гороскоп для Тельців

Цього тижня ви повністю зануритеся в романтичну атмосферу. Можливі зовсім несподівані знайомства, які викличуть особливі почуття.

Пари та подружжя сильно розпалять власне "вогнище". Ваше життя стане наповненим порозумінням та радістю. Тому заплануйте собі романтичну вечерю або зробіть разом те, що ви так давно планували, але не втілювали в життя.

Рак

Гороскоп для Раків

Минулі тижні могли бути дещо напруженими. Інколи навіть бувало відчуття, що ви трохи заплуталися. Але настав час нарешті вийти з цього стану.

Цього дня у вас буде дійсно багато щирих розмов. Тільки не бійтеся відкритися. Ваша друга половинка та інші близькі люди знайдуть ті слова, від яких стане легше. Ви знову засяєте та відчуєте впевненість в собі.