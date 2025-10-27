Всі повільно занурюються в енергію Скорпіона. І саме зараз настає особливо щасливий період для 3 знаків зодіаку. Можливо, вам доведеться піти на певне рішення. Але, повірте, результат буде того вартий, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Діва

Гороскоп для Дів

Цей тиждень навколо вас буде багато хаосу. Стільки думок, руху, зустрічей та планування… Здається, що ця хвиля ніколи не зупиниться.

Але саме в цьому хаосі ви зможете віднайти важливу "перлинку". Зосередьтеся на найважливішій справі. І вона приведе вас до реальних досягнень. Особливо у навчанні або роботі.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня ви буквально будете в центрі уваги. Не смійте ховатися! Настав час для спілкування, знайомств та активного проведення часу. Чітко формулюйте ваші бажання. Всесвіт зараз уважно вас слухає.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Зараз настав прекрасний момент, аби зосередитися на кар'єрі та власних досягненнях. Не ховайте свої амбіції. Настав момент діяти. Тому очікуйте на цікаву пропозицію, яка може суттєво змінити ваше життя в кращий бік.