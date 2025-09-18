Овен

Для Овнів сезон затемнень восени 2025 стане поштовхом для радикальних змін у житті та стосунках. Овни відчують, що старі підходи більше не працюють.

Гороскоп для Овнів

Терези

Представники цього знаку зодіаку зовсім скоро переживатимуть трансформації у партнерствах, які змінять їх назавжди.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Люди, народжені під знаком Козорога, зовсім скоро можуть пройти через серйозні кризи. Цей час переверне їхні уявлення про стабільність та майбутнє.

Гороскоп для Козорогів

Рак

Пріоритети та емоційний світ Раків повністю оновляться. Після затемнень вони вже не зможуть жити "по-старому".

Гороскоп для Раків