Близнюки, Терези та Риби, ваша енергія, стиль та внутрішня гармонія дозволяють виглядати молодо навіть тоді, коли паспорт говорить про зовсім інше, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Жінки-Близнюки завжди активні, життєрадісні та відкриті до нового. Їхня енергія та допитливість роблять їх схожими на підлітків навіть у зрілому віці. Вони не лише виглядають молодо, а й відчувають себе так само.

Терези

Представниці цього знака мають природне відчуття стилю і вміння підкреслити свої сильні сторони. Терези ретельно доглядають за собою й ніколи не дозволяють собі виглядати неохайно. Врівноваженість і любов до гармонії дарують їм молодий вигляд.

Риби

Жінки-Риби мають ніжну зовнішність і мрійливий погляд, що створює враження вічної юності. Їхня чутливість, фантазія і здатність бачити красу у світі допомагають зберігати дитячу щирість, яка відбивається і на зовнішності.

