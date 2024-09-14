Рак і Риби, лінь – не найкраща риса вашого характеру, пише LifeStyle 24.

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Рак

Раки люблять комфорт і порядок, іноді їхня продуктивність може зашкалювати, але таке трапляється рідко. Вони ліниві не тільки приготувати їсти, а й не хочуть робити нічого для свого майбутнього.

Згодом настає момент, коли Раки розуміють, що такий підхід був помилкою, але це усвідомлення приходить надто пізно.

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Риби

Усім відомо, що Риби люблять літати в хмарах, тому втеча від реальності шкодить реальному стану речей. Цей знак зодіаку воліє втекти від якихось проблем, лиш би не вдаватись до конкретних дій.

Риби доволі апатичні, тому безлад чи не помитий посуд – це для них не проблема від слова взагалі. Вони краще подивляться хороший фільм чи серіал, ніж почнуть вдавати бурхливу діяльність.

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