Близнюки, Лев, Терези, Скорпіон і Риби, ваша схильність до обману може стати розмінною монетою, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку можуть дуже швидко змінювати свою думку і підлаштовуватись під обставини. Така ситуація може стати причиною того, що Близнюки краще збрешуть, ніж будуть пояснювати правдиву інформацію. Їм притаманне прикрашання історії замість розповіді про сухі факти.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Через те, що Леви обожнюють бути в центрі уваги, вони можуть трохи прибрехати, щоб виділити себе серед інших. Чим більше цим знаком зодіаку захоплюються, тим більше у нього мотивації вдаватись до обману.

Гороскоп для Левів

Терези

Оскільки Терези не хочуть створювати зайвих конфліктів, то вважають, що краще збрехати, ніж розпалити суперечку. Такий підхід не завжди може бути правильним, адже певні недомовленості залишаються висіти у повітрі.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Скорпіони радше недоговорюють, ніж обманюють. Це допомагає їм залишатись на крок попереду від інших. А от сама брехня може стати інструментом для захисту власних інтересів або вигоди.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Оскільки Риби мають багату уяву, то їм дуже легко придумати чергову брехню. Для цього знака зодіаку обман може бути можливістю втекти від відповідальності або захистити себе чи близьких. Їм доволі важко зізнатись у власних помилках, тому Риби придумують історії, які можуть виправдати їхні вчинки.

Гороскоп для Риб