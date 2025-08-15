Близнюки, Лев, Терези та Скорпіон, плітки для вас – частина соціальної гри, яка допомагає орієнтуватись у світі людей, пише LifeStyle24.

Близнюки

Цей знак просто неперевершений в обміні інформацією. Він завжди знає всі новини й деколи просто не може дочекатись, коли поділиться ними з кимось зі свого оточення. Близнюків можна назвати справжніми пліткарями.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Оскільки Леви люблять бути у центрі уваги, то саме плітки допомагають їм підкреслити свою важливість. Вони люблять обговорювати не лише інших, але й власні досягнення. Такий підхід вирізняє їх серед інших знаків зодіаку.

Гороскоп для Левів

Терези

А Терези люблять соціальні взаємодії й вміють "майстерно" обговорювати події, не зачіпаючи особисто. Цей знак розцінює якусь нову новину – як спосіб, щоб залишатись у курсі та зберігати баланс у колі знайомих.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Це той знак, який ховає багато секретів, але захоплюється чужими таємницями. Для Скорпіонів плітки – це спосіб відчути контроль і розуміти, що відбувається навколо. Їм важливо бути у курсі останніх подій.

Гороскоп для Скорпіонів

