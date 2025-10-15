Астрологи розповіли, які 3 знаки зодіаку вже будуть на відстані витягнутої руки до здійснення своєї мрії. Пам'ятайте, що все залежить від ваших дій. Про кого йдеться – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Хто наблизиться до своєї мрії?

Овен

Гороскоп для Овнів

Жовтень загалом є особливо сприятливим місяцем для Овнів. Зорі зараз склалися так, що вам важливо зосередитися на діях. Ви відчуєте мотивацію рухатися вперед до вашої мрії. Важливо дійсно робити це і не зупинятися.

Відпустіть свої страхи. Зараз ви будете, як ніколи, впевнені, що досягнете успіху. Далі все залежатиме від вас. Продовжите ретельно працювати – і результат не забариться.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Найближчим часом Козороги відчують величезний прилив рішучості. Вона аж штовхатиме вас до того, аби рухатися вперед до мрій.

Разом з тим важливо позбутися розчарувань з минулого. Ви не зможете сповна насолодитися успіхом, якщо будете тягнути за собою "гору" різних хвилювань та страждань. Вивчайте минуле, але живіть в теперішньому з оглядкою на майбутнє.

Риби

Гороскоп для Риб

Так, вже зовсім скоро Риби позбудуться тих страхів, які їх так довго стримували. І що найважливіше – цей момент може стати дійсно проривним у вашому житті.

Саме зараз важливо зосередитися на тому, аби зробити відчутні кроки вперед до ваших мрій. І вони збудуться!