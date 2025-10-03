Зорі пророкують зміни для двох знаків зодіаку. Зараз сприятливий час, аби переглянути деякі речі у своєму житті, пише Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Хто перезавантажить своє життя?

Лев

Гороскоп для Левів

Астрологи знають, що ви справжні королі та королеви свого соціального кола. Спілкуватися та зачаровувати людей – це те, що ви так добре вмієте. Але використайте жовтень, аби перезавантажити відносини з деякими людьми.

Можливо, варто ще раз переосмислити стосунки зі своїми найближчим колом спілкування. І пам'ятайте – спілкування має підіймати вас, а не стримувати.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Любі Скорпіони, зараз вам надважливо отримати простір для роздумів та перезавантаження. Якщо ви планували зробити певні оновлення в себе вдома – не зупиняйтеся.

Викиньте те, що більше вам не потрібне. Від неношеного одягу – до емоційного багажу, від якого давно потрібно було позбутися.