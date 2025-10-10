Варто ще трішки зачекати – і далі буде легше. Про кого йдеться – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

До теми Зірки на вашому боці: 3 знаки зодіаку, які отримають усе бажане у жовтні

У кого закінчується "темна" смуга?

Телець

Гороскоп для Тельців

Незабаром ви побачите, що нарешті берете гору над нещодавніми труднощами. Перед очима розкриється той шлях, як гідно розв'язати проблему. Напруга почне поступово зникати.

Зорі нагадують Тельцям – ви сильні. І вам вдалося гідно пройти крізь складні часи.

Рак

Гороскоп для Раків

Зорі допоможуть скинути той емоційний тягар, який ви так довго "носите" на собі. Старі "рани" нарешті почнуть загоюватися, а образи – зникати. Ще зовсім трішки – і ви зможете вдихнути на повні груди.

Нарешті дозвольте собі відпочити. Ви цього заслужили!

Лев

Гороскоп для Левів

Випробування, які так довго висіли, завершуються. Попри все, труднощі у стосунках, роботі чи особистому житті в черговий раз зробили вас сильнішими.

Не бійтеся відкритися світу та рухайтеся вперед. Зорі дадуть вам впевненість, аби грандіозно увірватися в "білу" смугу. Настав час сяяти!