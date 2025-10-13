Про те, що не можна робити в День Іверської ікони Божої Матері – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

Що не можна робити?

Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.

Не слід здійснювати дорогі покупки.

Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.

Не можна думати про погане.

Не рекомендується розповідати свої плани.

Не слід ображати тварин.

Не варто носити брудний і старий одяг.

Не можна купатися після заходу сонця.

Не рекомендується розпочинати нові справи.

Іверська ікона Божої Матері / Фото Pinterest

Що відомо про Іверську ікону Божої Матері?