Про те, що не можна робити в День Іверської ікони Божої Матері – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Що не можна робити?

  • Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
  • Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.
  • Не слід здійснювати дорогі покупки.
  • Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.
  • Не можна думати про погане.
  • Не рекомендується розповідати свої плани.
  • Не слід ображати тварин.
  • Не варто носити брудний і старий одяг.
  • Не можна купатися після заходу сонця.
  • Не рекомендується розпочинати нові справи.

Іверська ікона Божої Матері Іверська ікона Божої Матері / Фото Pinterest

Про інші свята жовтня 2025 року – читайте більше в нашому матеріалі.

Що відомо про Іверську ікону Божої Матері?

  • У Х столітті, у часи іконоборства, благочестива Вдова з Нікеї зберігала цей старовинний образ. За переказами, його написав апостол Лука.
  • Одного дня воїн-іконоборець знайшов помешкання Вдови та пронизав образ списом. Аж раптом з обличчя Богородиці потекла справжня кров, як зазначають у Парафії святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії Православної Церкви України.
  • Щоб врятувати святиню, Вдова опустила її в море. Тоді ікона стала вертикально і попливла за течією. Водночас син Вдови, за її проханням, втік на Афон.
  • Через кілька століть ченці Іверського монастиря побачили на морі вогняний стовп над іконою, що стояла на воді. Згодом Богородиця з'явилася старцю Гавриїлу і наказала йому увійти у водойму, щоб забрати образ.
  • Після перенесення до монастиря ікона дивним чином кілька разів з'являлася над монастирською брамою. Врешті Богородиця сповістила, що Сама хоче охороняти обитель.
  • Відтоді цю ікону зберігають у надбрамній церкві. Що цікаво, цей образ прославився багатьма дивами. Зокрема, зціленням від хвороб і порятунком людей від лиха.