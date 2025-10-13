Про те, що не можна робити в День Іверської ікони Божої Матері – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Що не можна робити?
- Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
- Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.
- Не слід здійснювати дорогі покупки.
- Не варто брати або позичати будь-які речі в борг.
- Не можна думати про погане.
- Не рекомендується розповідати свої плани.
- Не слід ображати тварин.
- Не варто носити брудний і старий одяг.
- Не можна купатися після заходу сонця.
- Не рекомендується розпочинати нові справи.
Іверська ікона Божої Матері / Фото Pinterest
Про інші свята жовтня 2025 року – читайте більше в нашому матеріалі.
Що відомо про Іверську ікону Божої Матері?
- У Х столітті, у часи іконоборства, благочестива Вдова з Нікеї зберігала цей старовинний образ. За переказами, його написав апостол Лука.
- Одного дня воїн-іконоборець знайшов помешкання Вдови та пронизав образ списом. Аж раптом з обличчя Богородиці потекла справжня кров, як зазначають у Парафії святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії Православної Церкви України.
- Щоб врятувати святиню, Вдова опустила її в море. Тоді ікона стала вертикально і попливла за течією. Водночас син Вдови, за її проханням, втік на Афон.
- Через кілька століть ченці Іверського монастиря побачили на морі вогняний стовп над іконою, що стояла на воді. Згодом Богородиця з'явилася старцю Гавриїлу і наказала йому увійти у водойму, щоб забрати образ.
- Після перенесення до монастиря ікона дивним чином кілька разів з'являлася над монастирською брамою. Врешті Богородиця сповістила, що Сама хоче охороняти обитель.
- Відтоді цю ікону зберігають у надбрамній церкві. Що цікаво, цей образ прославився багатьма дивами. Зокрема, зціленням від хвороб і порятунком людей від лиха.