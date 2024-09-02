З нагоди свята редакція LifeStyle 24 зібрала добірку гарних привітань у картинках та своїми словами. Дорогі учні, вдалих вам шкільних буднів, нехай всі плани втілюються у реальність, а мрії здійснюються.

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Привітання у прозі та картинках з Першим дзвоником

Вітаю зі святом Першого дзвоника! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, гарних оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості й чудових результатів!

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Сьогодні ви ступили на поріг школи, а значить, починається захоплива подорож у світ знань! Бажаю вам, милі першокласники, кожен день пізнавати щось нове і з цікавістю досліджувати навколишній світ! Нехай все вдається легко, адже я вірю, що ви здатні схоплювати інформацію на льоту!

Привітання для учнів / Фото LifeStyle 24

Привітання для учнів / Фото LifeStyle 24

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У свято Першого дзвоника бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!

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Дорогі наші першокласники, вітаємо вас з важливою подією, з першим кроком в шкільне життя. Бажаємо ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок в щоденниках.

Привітання для учнів / Фото LifeStyle 24

Привітання для учнів / Фото LifeStyle 24

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З Першим дзвоником! Нехай будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість ведуть тебе до нових радісних відкриттів. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог.