Вони відрізняються принципами формування й тим, на чому роблять акцент у тлумаченні. Щоб розібратися, у чому саме полягає різниця між китайськими й звичайними знаками зодіаку, редакція LifeStyle24 поспілкувалася з досвідченою експерткою з езотерики, яка працює під псевдонімом "Зеленоока відьма".
Дивіться також Що таке матриця долі та для чого вона треба: пояснення експертки з езотерики
Чим китайські знаки зодіаку відрізняються від звичайних?
Західна і східна астрологія мають різну основу та підхід до трактування долі людини. Як пояснює експертка з езотерики, звичайний зодіак базується на положенні Сонця в момент народження, а знак змінюється приблизно кожні 30 днів. Він більше сфокусований на психології, внутрішньому світі та індивідуальних рисах характеру людини.
Натомість китайський зодіак визначається роком народження за місячним календарем і діє протягом усього року. Він описує життєві цикли, звертає увагу на сумісність людей та загальні тенденції року, в якому народилася людина.
Китайські знаки зодіаку / Фото Freepik
Як дізнатися свій знак зодіаку за китайським гороскопом?
У китайському гороскопі знак зодіаку визначається за роком народження, а не за місяцем і днем, як у західній астрології. Кожному року відповідає одна з 12 тварин: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.
Однак є важлива деталь, про яку варто пам'ятати. Китайський Новий рік починається не 1 січня, а у проміжку з кінця січня до середини лютого, як зазначає Chinese New Year.
Тож, якщо ви народилися у січні або на початку лютого, слід перевіряти точну дату святкування в рік вашого народження. Наприклад:
- Щур: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Бик: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Тигр: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Кролик: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Дракон: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Змія: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Кінь: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Коза: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Мавпа: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Півень: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Собака: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Свиня: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031