Вони відрізняються принципами формування й тим, на чому роблять акцент у тлумаченні. Щоб розібратися, у чому саме полягає різниця між китайськими й звичайними знаками зодіаку, редакція LifeStyle24 поспілкувалася з досвідченою експерткою з езотерики, яка працює під псевдонімом "Зеленоока відьма".

Чим китайські знаки зодіаку відрізняються від звичайних?

Західна і східна астрологія мають різну основу та підхід до трактування долі людини. Як пояснює експертка з езотерики, звичайний зодіак базується на положенні Сонця в момент народження, а знак змінюється приблизно кожні 30 днів. Він більше сфокусований на психології, внутрішньому світі та індивідуальних рисах характеру людини.

Натомість китайський зодіак визначається роком народження за місячним календарем і діє протягом усього року. Він описує життєві цикли, звертає увагу на сумісність людей та загальні тенденції року, в якому народилася людина.

Китайські знаки зодіаку / Фото Freepik

Як дізнатися свій знак зодіаку за китайським гороскопом?

У китайському гороскопі знак зодіаку визначається за роком народження, а не за місяцем і днем, як у західній астрології. Кожному року відповідає одна з 12 тварин: Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.

Однак є важлива деталь, про яку варто пам'ятати. Китайський Новий рік починається не 1 січня, а у проміжку з кінця січня до середини лютого, як зазначає Chinese New Year.

Тож, якщо ви народилися у січні або на початку лютого, слід перевіряти точну дату святкування в рік вашого народження. Наприклад: