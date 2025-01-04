Цей звичай залишається важливою частиною зимових свят. Кому можна щедрувати – розповідає 24 Канал.

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Кому можна щедрувати

Щедрівки – це традиційні обрядові пісні з побажаннями багатства та злагоди. Їх співають окремо господині, господарю, дівчині, хлопцю та усій родині.

Цей обряд часто супроводжується веселощами та переодяганнями. Так, українці перевтілюються у різних фольклорних персонажів. У Маланку зазвичай перевдягається неодружений хлопець, тоді як жінки постають в образах чоловічих героїв. Серед інших персонажів – Василь, Коза, Дід, Баба, Ведмідь, Циган, Чорт і Лікар.

Після цього люди ходять від хати до хати, співають щедрівки та розважають господарів жартами та танцями. На ранок наступного дня українці палять Дідуха, невеликий сніп з колосків жита або пшениці, та стрибають через багаття, щоб відлякати злих духів за допомогою полум'я.

Що цікаво, щедрівки переважно співають лише дівчата. Ці пісні виконують на Щедрий вечір напередодні Нового року, 31 грудня, та Водохреща, 6 січня.

Втім, деякі українці дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть Маланку 13 січня, у переддень Старого Нового року, та Хрещення Господнє, 19 січня.

Кому можна щедрувати / Фото Pinterest

Хто посіває на Новий рік

Посівалки – це обрядові пісні з побажаннями здоров'я, багатства та щастя. У давнину наші предки за допомогою подібних співів могли привабити родючість і гарний врожай у родину. Ці пісні виконують вранці 1 січня, на свято Василя. Втім, за старим церковним календарем, їх співатимуть 14 січня, на Старий Новий рік.

Згідно з народними повір'ями, першим на Новий рік мав зайти в оселю саме чоловік. Це вважалося гарною прикметою, що здатна принести добробут сім'ї. Саме тому посівальниками мають бути лише хлопці.