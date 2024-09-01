Поспішіть дізнатись свій любовний прогноз у першому місяці осені, пише Lifestyle 24.
До теми Яким буде початок осені для всіх знаків зодіаку: гороскоп на 1 вересня
Любовний гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Любовний гороскоп для Овнів на вересень
Місяць вересень стане закінченням старих стосунків. Партнер не просто розіб'є Овнам серце, а й вразить своєю підлістю. Відпустіть цю людину та дайте собі час на перепочинок.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Любовний гороскоп для Тельців на вересень
У Тельців буде біла смуга у любовних справах. Їм пощастить зустріти людину, яка покаже, як насправді має виглядати почуття кохання.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Любовний гороскоп для Близнюків на вересень
У Близнюків буде такий поворот подій, що будь-якому голлівудському фільму буде важко дотягнутись до такого рівня. Будьте певні, що вересень можна буде назвати місяцем любові.
Рак (22 червня – 22 липня)
Любовний гороскоп для Раків на вересень
Врешті довгоочікувана мрія Раків здійсниться і їхнє особисте життя перестане бути монотонним і нецікавим. У їхньому оточенні давно є людина, яка приховує свою симпатію, але невдовзі все зміниться.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Любовний гороскоп для Левів на вересень
На жаль, вересень буде одним із найгірших місяців. Кохана людина піде з життя Левів, залишивши тільки записку зі словом "Пробач". Астрологи певні, що більше ваші шляхи не перетнуться.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Любовний гороскоп для Дів на вересень
Діви давно думали над тим, щоб розлучитись із партнером. У вересні ця думка повністю себе реалізує. Приготуйтесь до емоційних вибухів зі сторони партнера.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Любовний гороскоп для Терезів на вересень
У робочому колективі появиться людина, яка одразу зверне на вас увагу. Є висока ймовірність того, що між вами закрутиться роман, який переросте в стосунки на все життя.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Любовний гороскоп для Скорпіонів на вересень
У вересні ваші любовні справи перебуватимуть у статичному спокої. Врешті доведеться проявити крапельку ініціативи, щоб розбавити монотонні будні.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Любовний гороскоп для Стрільців на вересень
Стрільцям слід підготувати романтичний подарунок для свого партнера. Нехай ця згадка стане символом вашого кохання.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Любовний гороскоп для Козорогів на вересень
Самотності врешті прийде кінець. Козероги, які перебувають у стосунках, отримають ту порцію емоційної близькості, яку потребують. А ті, хто досі в пошуку другої половинки, матимуть шанс на успіх.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Любовний гороскоп для Водоліїв на вересень
Водолії поринуть у казку. Їхні мрії втілюватимуться у життя, а новий партнер залишиться з ними назавжди.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Любовний гороскоп для Риб на вересень
На жаль, вересень розпочнеться із розбитого серця. Партнер, якому Риби довіряли усе, не тільки не виправдає сподівань, а й отримає роль зрадника.