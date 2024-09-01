Поспішіть дізнатись свій любовний прогноз у першому місяці осені, пише Lifestyle 24.

До теми Яким буде початок осені для всіх знаків зодіаку: гороскоп на 1 вересня

Любовний гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп для Овнів на вересень

Місяць вересень стане закінченням старих стосунків. Партнер не просто розіб'є Овнам серце, а й вразить своєю підлістю. Відпустіть цю людину та дайте собі час на перепочинок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп для Тельців на вересень

У Тельців буде біла смуга у любовних справах. Їм пощастить зустріти людину, яка покаже, як насправді має виглядати почуття кохання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп для Близнюків на вересень

У Близнюків буде такий поворот подій, що будь-якому голлівудському фільму буде важко дотягнутись до такого рівня. Будьте певні, що вересень можна буде назвати місяцем любові.

Рак (22 червня – 22 липня)







Любовний гороскоп для Раків на вересень

Врешті довгоочікувана мрія Раків здійсниться і їхнє особисте життя перестане бути монотонним і нецікавим. У їхньому оточенні давно є людина, яка приховує свою симпатію, але невдовзі все зміниться.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любовний гороскоп для Левів на вересень

На жаль, вересень буде одним із найгірших місяців. Кохана людина піде з життя Левів, залишивши тільки записку зі словом "Пробач". Астрологи певні, що більше ваші шляхи не перетнуться.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Любовний гороскоп для Дів на вересень

Діви давно думали над тим, щоб розлучитись із партнером. У вересні ця думка повністю себе реалізує. Приготуйтесь до емоційних вибухів зі сторони партнера.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Любовний гороскоп для Терезів на вересень

У робочому колективі появиться людина, яка одразу зверне на вас увагу. Є висока ймовірність того, що між вами закрутиться роман, який переросте в стосунки на все життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Любовний гороскоп для Скорпіонів на вересень



У вересні ваші любовні справи перебуватимуть у статичному спокої. Врешті доведеться проявити крапельку ініціативи, щоб розбавити монотонні будні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Любовний гороскоп для Стрільців на вересень

Стрільцям слід підготувати романтичний подарунок для свого партнера. Нехай ця згадка стане символом вашого кохання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп для Козорогів на вересень

Самотності врешті прийде кінець. Козероги, які перебувають у стосунках, отримають ту порцію емоційної близькості, яку потребують. А ті, хто досі в пошуку другої половинки, матимуть шанс на успіх.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп для Водоліїв на вересень

Водолії поринуть у казку. Їхні мрії втілюватимуться у життя, а новий партнер залишиться з ними назавжди.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовний гороскоп для Риб на вересень

На жаль, вересень розпочнеться із розбитого серця. Партнер, якому Риби довіряли усе, не тільки не виправдає сподівань, а й отримає роль зрадника.